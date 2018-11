Sport e manifestazione per le vittime della strada nella domenica ecologica: le deviazioni dei bus

Bus deviati e strade chiuse a Roma, domenica 18 novembre. Non solo la prima domenica ecologica della stagione (qui tutte le informazioni). In programma anche delle manifestazioni. Dalle 7 alle 13,30 è in programma la XVII edizione de "Corriamo al Tiburtino" che partirà da via di Grotte Gregna e arriverà in via Mozart. Saranno chiuse al traffico via di Grotta Gregna, via Mozart e largo Bach. A cambiare il percorso saranno le linee di bus 309 e 450 e, dalle 10 circa, 075, 451 e 508.

Tra le 9 e mezzogiorno, la 309 sposterà la fermata di capolinea da Santa Maria del Soccorso a via Bergamini. Saranno temporaneamente sopresse, sempre sulla 309, tre fermate su via Igino Giordani. Inoltre, al passaggio dei partecipanti, saranno chiuse temporaneamente al traffico via Giordani, via Trivento, via Venafro, via del Frantoio, via dell'Erpice, via del Badile, via della Vanga, viale Santi, viale Togliatti (contromano) viale Franceschini, piazza Loriedo, viale Bardanzellu, inversione di marcia e quindi viale Togliatti, via Santi, via Cassini, via degli Alberini, largo Boiano, via Trivento, via Atri, via Venafro fino all'arrivo in via Mozart.

Dalle 7 alle 20,30, invece, sagra dell'olio e del vino novello a Fonte Nuova. Via Nomentana sarà chiusa al traffico dall'incrocio con via Primo Maggio all'intersezione con via Boccaccio. Sarà deviata la linea 337 che salterà complessivamente 15 fermate. Dalle 7 alle 21 festa della Castagna a Centocelle. Via dei Castani sarà chiusa traffico tra via dei Faggi e piazza dei Mirti. Deviazioni o brevi stop per le linee 313, 542, 556F e C5. Dalle 9 alle 13 in piazza del Popolo (lato Pincio) si terrà una manifestazione per commemorare le vittime della strada. Possibili ripercussioni sulla viabilità. Pedonalizzazione festiva, per l'intera giornata, di via dei Fori Imperiali. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Mercato domenicale di Porta Portese, sino alle ore 20 sono deviate le linee di bus 170, 719, 766, 780 e 781.