Strade chiuse e bus deviati: il 14 febbraio attesi 5000 gilet arancioni. In serata la Lazio in Europa League

Giovedì di passione nella Capitale con strade chiuse e bus deviati. Lo comunica Muoversi a Roma. Si comincia alle 10:00 con un sit in dei cosiddetti gilet arancioni in piazza Santi Apostoli. Qui, circa 5mila agricoltori provenienti dalla Puglia manifesteranno contro la "mancata attuazione dei piani strutturali a sostegno delle imprese olivicole e agricole pugliesi".

Previsti divieti di sosta non solo sulla piazza, ma anche a via XX Settembre, dove ha sede il ministero delle Politiche Agricole, nel tratto tra via Salandra e largo di Santa Susanna. Stop al parcheggio anche a via Pastrengo e a piazza San Bernardo (solo area parcheggio moto). Inoltre, in caso di chiusure al traffico tra via Cesare Battisti e piazza Venezia, brevi stop o deviazioni per i bus delle linee H, 40, 60, 64, 70, 170.

Alle 14:00, una delegazione di manifestanti si sposterà per raggiungere la sede del ministero dell'Agricoltura di via XX Settembre.

Dalle 18,55 all'Olimpico la partita Lazio-Siviglia. Attesi 1.500 tifosi ospiti. Per loro, "punto di raccolta" a piazzale delle Canestre (Villa Borghese). Come di consueto, divieti di sosta e aree di parcheggio nell'area del Foro Italico e anche sul lungotevere della Vittoria, da piazzale Giardino a via Rismondo.

Divieti di sosta anche a Villa Borghese dove, tra le 15 e le 19, sarà chiusa l'uscita del parcheggio che dà su via del Galoppatoio. Lo stadio si può raggiungere con il trasporto pubblico, scendendo alla fermata Flaminio della metro A e poi proseguendo con il tram 2 fino a piazza Mancini.

Raggiungono poi il Foro Italico le linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.