Maltempo a Roma: strade e sottopassi allagati. Deviazioni e chiusure

Risveglio con l'acqua alta in alcune strade romane. La pioggia che si è abbattuta sulla città nel corso della notte come da previsioni meteo, ha infatti determinato problemi e disagi in alcuni quadranti dell'Urbe.

Diversi gli interventi legati al maltempo da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Le strade maggiormente interessate sono state via Ardeatina, all'altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un senso unico alternato, via del Tintoretto e via di Casal Morena, all'altezza di via Niobe. Problemi anche in via della Valle di Lucina, a San Paolo.

Chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all'altezza dell'Aereoporto di Ciampino con lo stesso riaperto dagli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 10:00.