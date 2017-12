Maratona e Capodanno: strade chiuse 31 dicembre e 1 gennaio, tutte le informazioni

Angelus a San Pietro la mattina, la maratona We Run Roma in Centro il pomeriggio e il Capodanno al Circo Massimo la sera. Questi alcuni dei principali eventi in agenda per la mobilità cittadina tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. A San Pietro, dalla mattina, divieti di sosta con rimozione dei veicoli eventualmente presenti, anche sui controviali di via della Conciliazione, da via dei Cavalieri del Santo Sepolcro a via Pfeiffer e da via dell'Erba a via Rusticucci. Chiusure al traffico su largo degli Alicorni, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, via dei Corridori, via Rusticucci, Borgo Santo Spirito e via della Conciliazione, nel tratto da via Pfeiffer a via Rusticucci.

Dalle 14, la "We Run Rome", nell'area tra Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, piazza Venezia, piazza Barberini, via del Tritone, via Nazionale, piazza del Popolo e Villa Borghese. Due le gare previste, una competitiva di 10 km, l'altra amatoriale di 5 alle quali parteciperanno rispettivamente 7 mila e 3 mila persone. Ecco le strade chiuse in funzione del percorso della corsa:

Via delle Terme di Caracalla

Piazza Porta Capena

Via dei Cerchi

Piazza Bocca della Verità

Via Petroselli (metà carreggiata)

Piazza d'Ara Coeli

Piazza Venezia

Via del Corso

Largo Chigi

Via del Tritone

Largo del Tritone

Via Due Macelli

Piazza di Spagna

Via del Babbuino

Piazza del Popolo

Viale Gabriele D'Annunzio

Viale Adamo Mickievicz

Viale dell'Obelisco

Piazza Bucarest

Piazzale dei Martiti

Viale delle Magnolie

Piazzale delle Canestre

Viale San Paolo del Brasile (una sola corsia)

Piazzale Brasile

Largo Federico Fellini

Via Vittorio Veneto (metà carreggiata)

Piazza Barberini

Via del Tritone

Largo del Tritone

Via del Traforo

Via Milano

Via Nazionale

Via dei Serpenti

Via Cavour

Largo Corrado Ricci

Via dei Fori Imperiali

Piazza del Colosseo

Via Celio Vibenna

Via di San Gregorio

Piazza di Porta Capena

Viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale lato Stadio)

Dalle 22, nell'area del Circo Massimo, andranno in scena alcuni dei principali appuntamenti del Capodanno 2018, con stop al traffico, sia privato che dei mezzi pubblici, nell'area tra via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Il 1 gennaio palcoscenico a Cielo Aperto, dalle ore 7:00 alle ore 02:00 del 2 Gennaio. Dalle 19, saranno deviate le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715 e C3. Chiusure a: Lungotevere da P.zza dell'Emporio fino a Ponte Garibaldi, Via Petroselli, Piazza Bocca della Verità, Via dei Cerchi e Via della Greca.

Domenica 31 dicembre, per la notte dell'ultimo dell'anno, le metro A, B/B1, C e la ferrovia Roma-Lido prolungheranno l'orario di servizio sino alle 2,30, mentre bus, filobus e tram si fermeranno alle ore 21. Saranno possibili alcune eccezioni, ovvero alcune linee del servizio di superficie potrebbero prolungare l'orario di servizio. Eventualità, comunque, ancora tutta da definire. Lunedì primo gennaio, per bus, filobus, tram e metropolitane, la prima corsa dai capolinea sarà alle ore 8. Poi normale orario festivo (qui tutti gli orari).