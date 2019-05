Festa Repubblica: prove della parata militare, 29 e 30 maggio strade chiuse e bus deviati

Roma si sta preparando alla Festa della Repubblica del 2 giugno. Dalle 22 di mercoledì 29 maggio inizieranno la prove generali della partata militare in programma ai Fori Imperiali. Verranno chiuse al traffico via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.

Quattro le direttrici di transito consentite: via delle Botteghe Oscure-via degli Astalli- via del Plebiscito (a doppio senso di marcia); via del Corso-via del Plebiscito; via del Plebiscito-via del Corso; via Amba Aradam-via Druso-via delle Terme di Caracalla (direzione Porta Ardeatina). Saranno deviate 8 linee diurne (51, 75, 81, 85, 87, 118, 160 e 628) e 16 notturne (n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, n11, n12, n15, n18, n19, n20 e n25).

Chiusure che ci saranno anche giovedì 30 maggio dalla mezzanotte e trenta minuti alle 5 del mattino. Verranno chiuse al traffico piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo.

Dalle 2 è previsto lo schieramento delle truppe e dei mezzi su viale delle Terme di Caracalla da piazzale Numa Pompilio (che sarà comunque aperto al traffico) e piazza di Porta Capena e la sfilata in direzione dei Fori Imperiali lungo il seguente percorso: via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca delle Verità, via della Greca, via del Circo Massimo e piazza di Porta Capena. Saranno deviate 8 linee diurne (51, 75, 81, 85, 87, 118, 160 e 628) e 16 notturne (n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10, n11, n12, n15, n18, n19, n20 e n25).

In piazza di Porta Capena, in entrambi i giorni, verrà assicurato il transito delle vetture delle linee tranviarie 3 e 8 in uscita e rientrata con l'ausilio degli agenti della Polizia Locale e del personale ispettivo Atac.