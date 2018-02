Ostia: c'è gara ciclistica, domenica chiusura parziale della Colombo

Diverse strade chiuse a Roma domenica 18 febbraio. La "Trofeo Cronomillennio 2018", gara ciclistica che richiederà la chiusura della carreggiata laterale della Colombo in direzione Roma tra piazzale Colombo e via del Lido di Castel Porziano, piazzale Vespucci e via del Lido di Castel Porziano tra la Colombo e la Litoranea. Deviate, dalle 7 e sino alla conclusione della gara, le linee 06, 014 e 070. La 070 limiterà le corse e il capolinea sarà trasferito su piazzale Colombo.

Sempre ad Ostia mercatino in via delle Baleniere con chiusura della strada tra via delle Antille e via Vasco de Gama. Da inizio servizio sono deviate linee 04, C4, C13, C20 e N3.

All'Eur, dalle 8,30 alle 15, IX edizione della Duathlon Rank, gara podistica e gara bike con partenza e arrivo in viale Santi Pietro Paolo. Circa 600 gli atleti che percorreranno piazza Ghandi, via Tupini, largo Ataturk, via dei Primati Sportivi, viale Egeo, via Val Fiorita, via delle Tre Fontane, via Romolo Murri e piazza Parri. Chiusure al traffico e deviazioni per i bus delle linee 31, 130F, 708, 780 e 788.

Dalle 9 alle 14 manifestazione politica in piazza del Popolo, prevista la presenza di oltre 600 persone. Possibili ricadute sulla viabilità della zona.

Consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali. Tra sabato e domenica è deviata la n2. Poi ancora domenica, per l'intera giornata, si spostano i collegamenti bus 51, 75, 85, 87 e 118.

Mercato di Porta Portese, tra le 7 e le 14 stop ai mezi pesanti su via Ettore Rolli. Deviate, da inizio servizio e sino alle 18 circa, le linee 170 e 719.