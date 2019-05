Atalanta-Lazio: mercoledì la finale di Coppa Italia. Strade chiuse e bus deviati

Mercoledì 15 maggio dalle 20:45, all'Olimpico, si gioca la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Roma, nel frattempo, si prepara all'evento e dalle ore 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca D'Aosta, Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo Maresciallo Diaz, Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, Ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e quelli dotati di pass rilasciati dal Coni e dalle Società Sportive.

Mercoledì 15 maggio: gli autobus per andare allo stadio

L'area dello stadio si può raggiungere con le linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. La 23 parte da via Pincherle, passa per l'Ostiense (fermata Garbatella metro B) e via Marmorata, piazza di Monte Savello e Prati, sino a piazzale Clodio. La 31 parte dal capolinea di Laurentina della metro B, incrocia ancora la metro B (e la Roma-Lido) a Eur Magliana (viale di Val Fiorita), passa per viale Newton e viale dei Colli Portuensi, via Leone XIII e via Anastasio II e incontra la metro A a Valle Aurelia e Cipro. La 32 viene da nord, percorre la Flaminia e Tor di Quinto e, in Prati, passa per viale Angelico e Ottaviano metro A. La 69 parte da Talenti (largo Pugliese) passa per Prati Fiscali e incontra la metro B1 al capolinea di Jonio. La 70 collega la stazione Termini con piazzale Clodio, passando per il Centro e Prati (stazione Lepanto metro A). La 200 parte da Prima Porta percorrendo la Flaminia e Corso Francia. La 201 arriva dall'Olgiata e percorre la Cassia.

La 226 collega piazza Mancini con Grottarossa e da Grottarossa arriva anche il 301, che percorre poi la Cassia e via degli Orti della Farnesina, raggiungendo Prati (metro A Lepanto) e concludendo le corse a piazza Augusto Imperatore. La 280 parte dalla stazione Ostiense (dove c'è la fermata Piramide della metro B e il capolinea Porta San Paolo della Roma-Lido) servendo anche il Centro e Prati. La 446 viaggia tra circonvallazione Cornelia (metro A) e piazza Mancini, transitando su via Pineta Sacchetti e via Cortina d'Ampezzo. La 628 parte dall'Appio Latino (via Cesare Baronio) e raggiunge la Farnesina attraversando Centro e Prati. La 910 arriva da Termini e passa anche per i Parioli. Infine c'è la 911, che a piazza Mancini arriva passando dalla Trionfale-Monte Mario-Torrevecchia e percorrendo via Igea e via della Camilluccia.

Raggiungere l'Olimpico con la Metro

Con la metro si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e da lì utilizzare il tram 2 verso piazza Mancini. La zona dell'Olimpico è servita anche dalle linee di bus notturne n24 (Riserva di Livia-Giustiniana-Flaminia-piazza Mancini) e n25 (Olgiata-Cassia-viale Tiziano-piazzale Flaminio-via Veneto/Barberini/Tritone-via del Corso e piazza Venezia). A proposito di linee notturne da ricordare che, finito (alle 23,30) il servizio delle metro, ci sono le linee di bus n1 (per la metro A), n2 (per la B), n2L (per la B1) e n28 (per la metro C) che seguono lo stesso percorso.

Strade chiuse mercoledì 15 maggio

Già molte ore prima dell'incontro previsti divieti di sosta, con rimozione, ad ampio raggio attorno all'impianto. Come sempre, assieme alle limitazioni ci saranno anche aree dedicate per il parcheggio. In zona XVII Olimpiade e Tor di Quinto per i tifosi della Lazio; lungotevere della Vittoria/Oberdan per i supporter dell'Atalanta.

Dalle 16, sono previste le chiusure al traffico (con le consuete eccezioni per i veicoli di soccorso e pronto intervento, mezzi pubblici compresi taxi e ncc, veicoli dei residenti e altri autorizzati) sui seguenti piani stradali: lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca d'Aosta, lungotevere Maresciallo Diaz, tra piazzale Lauro de Bosis e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Oberdan; lungotevere della Vittoria.

Durante il deflusso, come di consueto, ci sarà il temporaneo senso unico sul lungotevere Diaz e a viale di Tor di Quinto, da Ponte Milvio in direzione della Tangenziale Est. Per l'afflusso dei tifosi in Centro e nel Tidente, dalle 9 e sino a cessate esigenze, è stato disposto il presidio della 'Fontana della Barcaccia' e della scalinata di 'Trinità dei Monti'.