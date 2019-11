Maltempo, automobilisti intrappolati e salvati. Oltre 700 interventi per allagamenti e alberi caduti

Circa 240 interventi dei vigili del fuoco. Altri 500 degli agenti della Polizia Locale. A questi si sommano quelli, di supporto e singoli, dei volontari dei vari gruppi della Protezione Civile. E' stata una domenica impegnativa, a Roma e provincia, per il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio di domenica.

Tanti gli automobilisti, fortunatamente illesi, bloccati nelle auto e salvati. In via Portuense un bus è rimasto fermo in strada per la presenza di una grossa quantità d'acqua. All'interno i passeggeri: intervenuti sul posto, secondo le informazioni raccolte da RomaToday, i vigili del fuoco e personale della protezione civile.

L'elenco degli interventi è stato lungo, dal Portuense al Tiburtino, da Cinecittà ai Castelli. Colpiti anche Prima Porta, Piana del Sole, Monte Stallonara e Ostia, nonché Ponte di Nona, Tenuta del Cavaliere, Prati e via Tiberina. Chiusa per incidente la galleria Giovanni XXIII.

Acqua alta in via Pineta Sacchetti, via Trionfale e via Fosso del Dragoncello. Ad Ostia, in via Dobbiaco, un'auto è finita contro una cabina elettrica causando un black out.

Non solo pioggia però perché il vento forte ha fatto cadere anche diversi alberi. Su via Ardeatina, fortunamente senza conseguenze gravi per le persone, uno ne è crollato su un'auto. Numerosi anche i rami sulle carreggiate.

A Rocca di Papa un grosso albero è caduto su una palazzina, costringendo all'evacuazione di alcuni inquilini per le operazioni di rimozione e la valutazione dei danni che deve essere fatta oggi. Intervento della protezione civile anche a via Santovetti dove sono volate tegole e lamiere sulle auto parcheggiate. Cadute di alberi per vento forte e pioggia anche a Monte Compatr e a Nemi.