Maltempo, chiuse strade per allagamenti. A Ostia acqua davanti i negozi e canali a rischio esondazione

Strada allagate e chiuse a Roma, canali a rischio esondazione ad Ostia. Il maltempo ha fanno nuovi danni in città. La pioggia caduta tra il 10 e l'11 novembre ha fatto scattare l'allarme con vigili del fuoco, gruppi di volontari della Protezione Civile e agenti della polizia locale al lavoro.

La zona più colpita è stata quella di Roma sud. A Spinaceto un asilo comunale è stato costretto a rimanere chiuso per aule allagate. Ad Ostia, invece, molti negozi non hanno potuto alzare le serrande in tempo per l'acqua arrivata fin davanti agli ingressi. Gli esercizi commerciali hanno poi aperto i battenti, in ritardo.

Nell'entroterra, invece, l'Anc Litorale e il gruppo The Angels hanno monitorato i canali di scolo. Da Bagnoletto a Palocco, passando per il canale dei Pescatori il rischio di esondazione c'è. L'assessore all'ambiente del X Municipio Alessandro Ieva, a RomaToday, ha rassicurato: "La situazione è monitorata dalla protezione civile. Bisogna invitare sempre la cittadinanza a segnalare eventuali criticità al numero 800 854 854 Centro operativo comunale".

"In molti municipi di Roma molte persone non sono potute andare a lavoro, alcune portare i figli a scuola. Il fatto grave è che i canali di competenza comunale soprattutto nelle zone a rischio idraulico non sono stati puliti malgrado l'emergenza meteo e non saranno puliti fino a fine mese perché non hanno affidato i lavori non finendo la gara di appalto per completare l’iter amministrativo; non solo ma non hanno presentato un programma per le urgenze di questa importanza. Noi come circolo PD AMA avevamo posto la questione a più municipi compreso il X ma ci avevano risposto che era tutto sotto controllo", denuncia in una nota Flavio Vocaturo segretario PD AMA.

A causa del maltempo, inoltre, tanti anche i disagi per le strade della città. Il traffico è fortemente rallentato sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in direzione Roma centro. La Polizia Locale di Roma Capitale ha chiuso temporaneamente la tangenziale direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita della stessa.

Chiuso anche il sottovia di via Due Ponti, ma per allagamento. Stesso scenario anche in piazzale del Verano, altezza via dell'Università, ih via Fosso della Magliana e via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è stata chiusa, da stanotte, per allagamenti, direzione San giovanni e Tiburtina.