Via Due Ponti: si rompe una conduttura ed "esplode" l'asfalto, strada allagata

La conduttura che si rompe e l'acqua che fuoriesce fino a provocare il sollevamento dell'asfalto. La strada che ad un certo punto si rompe, trasformandosi in un fiume. La scena che descriviamo è quella vissuta nella zona di via di due Ponti, in zona Cassia, da residenti e automobilisti in transito nel transito nei pressi di via Figline Valdarno.

Qui proprio su via di Due Ponti, a causa appunto della copiosa perdita d'acqua, i vigili sono stati costretti a chiudere la strada nel tratto compreso tra via Figline Valdano e via Vito Sinisi. Immediata la richiesta di intervento ad Acea che ha interrotto il flusso d'acqua per intervenire sul guasto. Come informa la consigliera M5s Luisa Petruzzi attraverso il suo profilo facebook sul posto sono in arrivo anche autobotti per rifornire d'acqua gli abitanti della zona.

Sui social, nei gruppi di quartiere, le immagini della rottura hanno aperto le discussioni. In tanti sottolineano come in quel tratto di strada ci siano stati, anche di recente, interventi per rimettere a posto le tubature. A giudicare dalle immagini e dalle scene che queste raccontano qualcosa non deve essere andato per il verso giusto.

