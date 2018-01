Nei giorni "della merla" piovono storni: strage di uccelli tra Porta Pia e il Verano

Passando in velocità a bordo di auto e motorini si notano solo macchie grigie sull'asfalto. Ma chi cammina a piedi rimane inorridito: decine di piccoli cadaveri di uccelli riempiono la carreggiata di via Nomentana, altezza Porta Pia. Una strage di storni, i volatili più detestati dai romani perché responsabili del guano che insozza puntuale macchine e marciapiedi. Ne sono comparsi anche al Verano e a piazza Fiume, sempre nel perimetro del II municipio. Il fenomeno è subito balzato all'attenzione di cittadini, comitati di quartiere e Campidoglio, corso ai ripari.



"Il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale si è immediatamente attivato insieme alla Protezione Civile per affrontare la moria di storni verificatasi in alcune zone della città. Sui luoghi è intervenuto l'ufficio animali problematici del Dipartimento mentre ASL e Istituto Zooprofilattico sono stati coinvolti al fine di indagare sulle cause del fenomeno". Così in una nota stampa diffusa nella tarda serata di ieri.

La rimozione delle carcasse è compito della Asl, che provvede anche alla loro distruzione. "I resti degli uccelli sono stati già rimossi e avviati all'incenerimento mentre alcuni esemplari sono stati prelevati dall'Istituto Zooprofilattico per i normali esami diagnostici" fa sapere il Comune. Mentre "Ama è stata già coinvolta per la successiva pulizia e sanificazione di strade e marciapiedi secondo le procedure indicate dalle autorità sanitarie intervenute nelle operazioni".

A tal proposito rileviamo che alle 11 di questa mattina ancora la zona interessata a Porta Pia non solo non era stata pulita, data l'evidente presenza di resti di sangue e organi interni spalmati sulla strada, ma non era stati neanche rimosse tutte le carcasse. Le foto mostrano lo stato dell'area.