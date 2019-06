Termini Centocelle: sabato e domenica la tratta non sarà attiva, i dettagli

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno, la ferrovia Termini-Centocelle non sarà attiva per consentire lavori alle infrastrutture al capolinea di Termini / via Giolitti. A farlo sapere è il gestore del collegamento, Atac.

In alternativa potranno essere utilizzate le linee:

-tram 5-14 nella tratta Porta Maggiore-Termini e viceversa

-bus 50 nella tratta Termini-Sant'Elena

-bus 105 per l'intero percorso Termini-Centocelle

-metro C: da Centocelle a San Giovanni poi scambio con metro A per Termini e il Centro

-metro C: tra Centocelle e Sant'Elena

I dettagli:

Le fermate della linea bus 105, nella tratta Villini-Centocelle si trovano sulla via Casilina nei pressi delle fermate ferroviarie.

Nella tratta Termini/via Giolitti-Villini, le fermate dei bus si trovano: Termini/via Giolitti: fermata 76935 Vittorio Emanuele metro A (linee bus 50-105 e tram 5-14)

Santa Bibiana: -direzione Termini/via Giolitti: fermata 71030 Principe Eugenio Manzoni (linee bus 50-105 e tram 5-14) / -direzione Centocelle: fermata 71060 Principe Eugenio Manzoni (linee bus 50-105 e tram 5-14)

Porta Maggiore: -direzione Termini/via Giolitti: fermata 76628 Porta Maggiore (linee bus 50-105) / -direzione Centocelle: fermata 71665 piazzale Labicano/Porta Maggiore (linee bus 50-105)

Ponte Casilino: -direzione Termini/via Giolitti: fermata 70330 Ponte Casilino (linee bus 50-105) / -direzione Centocelle: fermata 70374 Ponte Casilino (linee bus 50-105)

Sant'Elena: -direzione Termini/via Giolitti: fermata 71700 Pigneto metro C (linee bus 50-105) /-direzione Centocelle: fermata 70375 via Casilina/Sant'Elena (fermata bus 105)