Stilista di Fendi preso per i capelli e rapinato in strada: gli aggressori hanno 15 e 16 anni

Uno stilista di Fendi è stato picchiato e rapinato in strada. E' successo all'Eur, a pochi metri dal Colosseo Quadrato. La vittima era a piazzale Adenauer Konrad quando è stato aggredito da due minorenni, un 15enne romeno e un 16 bulgaro, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, poi arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord con l'accusa di rapina.

Lo stilista, un inglese di 32 anni, si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo, quando è stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a tracolla.

Atteso all'uscita, il 32enne è stato aggredito alle spalle dai due che lo hanno preso alle spalle per i capelli e spintonato, poi lo hanno fatto sbattere violentemente a terra strappandogli dalle mani la borsa di Fendi. L'uomo, nel cadere, è riuscito a riaggrapparsi alla borsa e ne rientrato in possesso, mentre i due giovanissimi complici si sono dileguati nel vicino parco del Ninfeo.

Intervenuti immediatamente sul posto, i Carabinieri si sono sincerati delle condizioni di salute del 32enne e hanno acquisito le dettagliate descrizioni dei rapinatori. Le capillari ricerche all'interno del parco hanno permesso ai Carabinieri di bloccarli poco dopo. Gli arrestati sono stati portati nel Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.