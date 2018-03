Lutto nel mondo calcio: morto l'ex Roma Stefano Pellegrini, il suo debutto in un derby

Lutto in casa Roma: è morto Stefano Pellegrini. Ex attaccante della prima squadra e della Primavera giallorossa negli snni '70, a soli diciassette anni debuttò in Serie A nel derby Roma-Lazio 2-2. A darne il triste annuncio proprio il club di Trigoria. "L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Stegfano Pellegrini. Ai familiari e agli amici va il pensiero affettuoso della Società e della tifoseria giallorossa", si legge in una nota.

Nato a Roma, il 5 agosto 1953, Pellegrini approda nel settore giovanile romanista nel 1970. Fino al 1977, oltre al titolo di campione d'Italia Primavera nella stagione 1972/1973, colleziona 56 presenze e 11 reti in Prima Squadra. Suo il primo dei 150 gol segnati dalla Roma in Coppa UEFA, il 17 settembre 1975, all'Olimpico, contro i bulgari del Dunav Ruse.