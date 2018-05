Imprenditore romano trovato morto in Costa Rica: era scomparso da una settimana

Finiscono nel peggiore dei modi le ricerche di Stefano Calandrelli, imprenditore romano di 51 anni scomparso in Costa Rica lo scorso 14 di maggio. Da 24 anni residente a San Josè, l'uomo era scomparso proprio dalla cittadina del Centro America lo scorso lunedì. Secondo quanto si legge su La Nacion, il cadavere del 51enne è stato rinvenuto cadavere sotto il ponte del fiume Sucio, autostrada che collega la capitale a Limòn. Stefano Calandrelli era stato visto l'ultima volta mentre si trovava con alcuni amici nei pressi di un centro commerciale dove lavorava come amministratore (l'Escazù Village). L'imprenditore romano avrebbe quindi prenotato un'auto del servizio Uber per poi far perdere le proprie tracce.

Trovato morto in Costa Rica Stefano Calandrelli

Secondo quanto riporta La Nacion, la polizia costaricense avrebbe arrestato tre uomini e due donne, ritenuti responsabili dell'omicidio di Stefano Calandrelli, avvenuto dopo una rapina. In alcuni sacchetti di plastica in possesso di uno degli uomini arrestati sono stati trovati indumenti insanguinati.