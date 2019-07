Stefano Branco morto in un incidente: la polizia cerca una Fiat Punto

La polizia è a caccia di testimoni per rintracciare il responsabile dell'incidente avvenuto il 6 luglio scorso, alle 15.30, sul Grande raccordo Anulare e costato la vita a Stefano Branco, ragazzo 25enne di Ciampino.

Si cerca, infatti, il conducente della Fiat Punto di colore chiaro che, dopo lo scontro sulla carreggiata esterna all'altezza dello svincolo della via del Mare, nel tratto compreso tra le uscite Roma Fiumicino e via Pontina, aveva fermato il veicolo sulla corsia centrale per rimettersi al volante pochi minuti dopo facendo perdere le proprie tracce nonostante i due giovani a terra, uno morto l'altro ferito gravemente.

Appello che aveva lanciato sui social anche la madre, Laura Magnani: "Per favore se qualcuno ha visto qualcosa in merito al terribile incidente avvenuto sabato 6 luglio si faccia avanti! L’angelo che non c’è più era mio figlio".

In attesa di informazioni da possibili testimoni, l'ultimo saluto al giovane, che viveva a Marino e lavorava come guardia giurata, si terranno giovedì 11 luglio alle ore 11:00 nella chiesa del Sacro Cuore di piazza della Pace a Ciampino. Funerali a "colori" come chiesto da parenti ed amici che si appellano invitando chi volesse partecipare alle esqequie di indossare indumenti colorati.