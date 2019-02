In partenza da Roma con trolley "stupefacenti" da 26 chili di marijuana: arrestato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 26 chilogrammi di “marijuana”, nei pressi della Stazione Tiburtina, e tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana diretto verso il Nord Italia.

Tiburtina, la Finanza sequestra 26 chili di marijuana

I Finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, durante un servizio di controllo economico territorio presso la Stazione Tiburtina, notavano un soggetto che, con fare estremamente guardingo e sospetto, era in procinto di salire su un pullman di lunga percorrenza diretto a Bologna, portando al seguito due grandi trolley.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, un trentenne nigeriano, decidevano di sottoporlo a controllo ed effettuavano una perquisizione delle due valigie. Tra gli effetti personali sono state scoperte 5 buste di colore nero contenenti i 26kg di marijuana.

Da Roma a Bologna con 143mila dosi

La sostanza stupefacente sequestrata di ottima qualità, da cui avrebbero potuto ricavarsi oltre 143.000 dosi, una volta immessa in circolazione nelle principali piazze del nord Italia, avrebbe fruttato 260.000 euro.

Al termine delle attività, il cittadino nigeriano, residente a La Spezia, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma in attesa del processo per direttissima in seguito al quale è stato condannato a tre anni di reclusione.

L’attività svolta testimonia l’incessante azione di contrasto ai traffici illegali da parte delle Fiamme Gialle sul territorio della Capitale, nel cui contesto rientrano i controlli intensificati nel quartiere San Lorenzo e zone limitrofe, operati sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Roma.

