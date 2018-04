Termini: fumo in metro, stazione chiusa per un'ora. Disagi per gli utenti

La stazione Termini della metropolitana di Roma è chiusa. E' successo oggi 25 aprile dalle 15:30 circa. Una nube di fumo, infatti, ha invaso parte dello scalo ferroviario. Sul posto la Polizia ed i Vigili del Fuoco. Ancora ingnote le cause che hanno determinato la fuoriuscita del fumo.

Non risultano persone intossicate o ferite. Atac, tuttavia, per permettere le operazioni di verifica ha chiuso la stazione e così i treni transitano senza fermarsi a Termini. "Un provvedimento necessario per proseguire la verifica tecnica". La situazione è tornata alla normalità alle 16:30.