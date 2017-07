Piramide: prima pretendono di prendere il treno senza biglietto, poi mettono a soqquadro la stazione

Volevano prendere il treno senza biglietto. Come ogni domenica mattina, alterati per i bagordi della notte di movida, si sono presentati alla metro Piramide pretendendo di fare come se quella fosse casa loro. Sulla loro strada hanno però trovato una guardia giurata che, avendo già avuto a che fare con loro, ha provato a bloccarne le intenzioni. E' iniziata così la folle alba di domenica mattina a Piramide. Protagonisti, secondo i racconti, un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 16 anni.

La furia cieca dei giovanissimi

La resistenza della guardia giurata è stata vissuta malissimo, tanto da provocare una reazione scomposta. I giovanissimi, secondo il racconto dei carabinieri, hanno lanciato dei sassi, presi dai binari, verso il gabbiotto del vigilante. Altri raccontano di un aggressione vera e propria nei confronti del vigilante. Non contenti di aver oltrepassato il tornello e di poter quindi far ritorno a casa, avrebbero quindi messo a soqquadro i locali del capostazione.

La versione di Atac

Secondo quanto riporta Atac in una nota i giovani "allontanati da una guardia giurata, sono tornati poco dopo accompagnati da altre persone armate di bastoni e hanno aggredito la guardia giurata, ferendola a un braccio, e poi hanno vandalizzato alcuni ambienti di stazione. Quindi sono fuggiti. Atac ha allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente".

Messi a soqquadro i locali del capostazione

Il bilancio parla di una guardia giurata costretta al trasporto in ospedale per curare le contusioni riportate. Secondo quanto si apprende avrebbe un paio di giorni di prognosi. A soqquadro i locali dei responsabili del servizio, con diversi vetri rotti e porte danneggiate dalla furia cieca dei giovanissimi. I responsabili, spiegano i carabinieri, sarebbero stati tutti identificati. Uno di loro si è anche provocato una ferita ad una mano con una bottiglietta di Coca Cola che aveva con sè.

Gli adolescenti a loro volta hanno raccontato di essere stati aggrediti e di aver quindi reagito. L'esatta dinamica è in corso di accertamento. I militari visioneranno i filmati delle telecamere per capire il numero e le identità dei coinvolti e le rispettive responsabilità.

Il commento del sindacato Fast Confsal

Alessandro Neri, macchinista Atac e sindacalista Fast Confsal: "Questa segreteria denuncia da tempo il fatto che l'azienda non provveda alla tutela dei propri lavoratori. Non è possibile che dopo queste aggressioni non venga mosso un dito dalla sede centrale di via Prenestina per tutelare i propri dipendenti. Andrebbero rinforzate le misure di controllo e andrebbe aumentato il numero delle guardie giurate".

Da parte del sindacalista inevitabile non fare accenno alle vicende di questi giorni: "In un momento così difficile bisognerebbe investire soldi sulla sicurezza. In questi giorni avvertiamo solo una situazione di malagestione sotto tutti i punti di vista contornata purtroppo da giochini di poteri e dimissioni varie. Vogliamo che quest'azienda sia gestita e i dipendenti siano rispettati ed elogiati e non diffamati attraverso i giornali".