Roma Ostiense, lavori all'impianto tecnologico: stop ai treni per Fiumicino

Interventi di potenziamento tecnologico nella stazione di Roma Ostiense in programma dalle 22.00 di sabato 29 alle 9.00 di domenica 30 settembre 2018. Per consentire l’operatività del cantiere sarà sospesa la circolazione ferroviaria e i treni saranno sostituiti con bus.

In particolare: linea Roma Termini – Fiumicino Aeroporto (Leonardo Express): i treni Leonardo express saranno sostituiti interamente con bus.

Linea Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto (FL1): i treni della linea Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto faranno capolinea nella stazione di Roma Tiburtina. Da Tiburtina a Fiumicino Aeroporto i viaggiatori potranno utilizzare i bus che fermeranno in tutte le stazioni intermedie.

Linea Roma – Cesano – Viterbo (FL3): i treni della linea Roma – Cesano – Viterbo termineranno la corsa nella stazione di La Storta. Da Roma a La Storta il percorso sarà coperto su bus sostitutivi.

Roma – Civitavecchia Pisa (FL5): i treni della linea faranno capolinea a Roma Aurelia e sostituiti con autobus da Roma Aurelia a Roma Termini.

I bus si fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di:

Roma Tiburtina (fermata in Circonvallazione Nomentana- 271, altezza stazione FS); Fiumicino Aeroporto ( in via F. Baracca alt. Stazione); Roma Tuscolana (altezza fermata ATAC su via Monselice); Roma Balduina (altezza fermata ATAC Largo Damiano Chiesa); Villa Bonelli ( in via Miglioli altezza fermata ATAC); Gemelli (altezza fermata ATAC Pineta Sacchetti/Gemelli); Ponte Galeria (Bivio via Portuense- via Stazione); Roma Monte Mario (Fermata ATAC Stazione Monte Mario); Fiera di Roma (in via Lorenzini altezza Stazione); Anguillara (incrocio via Mainella con via della Stazione); Parco Leonardo (in via Romano altezza Stazione); Bracciano (in via P. Pasqualetti).

Gli orari degli autobus potranno variare in funzione delle condizioni del traffico. Tutti i sistemi informatici e i canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta oraria. Le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito trenitalia.com, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.