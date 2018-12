Laurentina: fuga di gas in strada, chiusa stazione della Metro B per due ore

Fuga di gas in strada e stazione della Metro B chiusa. Succede a Roma, nel quartiere della Laurentina. A dare l'allarme, intorno alle 10:45, alcuni residenti per un forte odore che aveva attiratto la loro attenzione. Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco che, dopo aver riscontrato la fuga di gas a pochi metri della stazione, si sono messi all'opera.

Sul posto tre squadre dei pompieri con supporto del nucleo NBCR. Dopo aver effettuato i controlli del caso, a scopo precauzionale, si è deciso di chiudere completamente la stazione Laurentina ai passeggeri e al passaggio dei treni. Atac, quindi, dalle 11 ha attivato i bus navetta sostitutivi tra Laurentina, appunto, e Eur Fermi. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Per consentire le operazione di messe in sicurezza dell'area, invece, la Polizia Locale. con i gruppi Tintoretto ed Eur, ha chiuso via Francesco de Suppè, tra via Laurentina e viale Luca Gaurico. Chiusa anche via di Vigna Murata, tra via Laurentina e via dei Corazzieri.

Sul posto, a dare supporto, anche la Protezione Civile e i Carabinieri della stazione Cecchignola. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il problema si sia verificato nelle fognature. Appurate le condizioni di normalità, alle 13:10 la stazione metro Laurentina è stata nuovamente aperta e il servizio della Metro B è tornato attivo su tutta la tratta.

#info #atac Metro B: riattivata tratta Eur Fermi Laurentina; la stazione Laurentina era stata chiusa su disposizione dei vigili del fuoco per consentire verifiche tecniche in aree esterne a rete Atac #roma — infoatac (@InfoAtac) 10 dicembre 2018