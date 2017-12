Piazza del Popolo: si stacca porzione di una statua, possibile atto vandalico

Ci potrebbe essere un atto vandalico dietro il distacco di una porzione di una statua di piazza del Popolo. E' accaduto intorno alle 15:00 di oggi 8 dicembre quando un cittadino ha segnalato ad una pattuglia di Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile il distacco di un pezzo della struttura a tuttotondo posta sul muretto di viale Gabriele D'Annunzio.

Distacco pezzo di statua a piazza del Popolo

I militari hanno raccolto il pezzo di statua e lo hanno consegnato agli organi competenti per il successivo ripristino. I Carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato il distacco del pezzo, in particolare per verificare se si é trattato o meno di un atto vandalico.