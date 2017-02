Messaggi, telefonate ed appostamenti continui sotto casa della ex: in manette stalker

Sms, telefonate, messaggi whatsapp ma anche appostamenti sotto casa. Vittima di un 50enne romano una donna di Tivoli, che ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex divenuto uno stalker. L'arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli, coordinati dalla Procura della Repubblica tiburtina. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Città dell'Arte, a carico dell'uomo, responsabile del reato di atti persecutori (stalking) per aver minacciato e molestato la sua ex compagna.

SMS E APPOSTAMENTI SOTTO CASA - Le condotte delittuose dell’uomo sono consistite in assillanti ed insistenti sms, ripetute telefonate e "appostamenti" sotto casa della vittima, tali da ingenerare nella donna un grave stato di paura sia per la propria incolumità che per quella dei suoi familiari, facendola vivere in uno stato di perdurante "sequestro psicologico". L’attività investigativa che ha portato all’emanazione della misura restrittiva, origina dalla formalizzazione della denuncia da parte della vittima che, dopo avere parlato con i Carabinieri di Tivoli, in particolare con personale femminile, trovava il coraggio di raccontare tutto.

UN VERO INCUBO - La donna, infatti, narrava di come il suo rapporto si era via via trasformato in un vero incubo, con la volontà dell’uomo di governare ogni aspetto della vita della malcapitata, tale da convincerla per paura ad interrompere un’altra relazione che nel frattempo aveva iniziato.

CONDOTTA PERSECUTORIA - I militari sono riusciti a riscontrare la condotta persecutoria dello stalker ascoltando le sue insistenti telefonate alla vittima, estrapolando i dati informatici inerenti le centinaia di sms e whatsapp giornalieri e quindi relazionandone lo studio alla Procura della Repubblica di Tivoli che ha coordinato le attività investigative e ha concluso le indagini in maniera tale da consentire al Giudice per le Indagini preliminari di emettere in tempi celeri il provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri di Tivoli.

GIA' CONDANNATO PER STALKING - La condotta predatoria dell’uomo, scaltra e consapevole, atteso che lo stesso era già stato condannato ad una pena detentiva per il medesimo reato, era tale da ingenerare nella donna il dubbio di una sua possibile perseguibilità, atteso che lo stesso sfidava in più occasioni la vittima a dimostrare la condotta persecutoria posta in essere dallo Stalker.

PROVVEDIMENTO CAUTELARE - Gli accorgimenti posti in essere dall’uomo non gli consentivano tuttavia di ottenere l’impunità, atteso che il Giudice per le indagini preliminari aveva a scrivere nel provvedimento cautelare in relazione all’uomo "..il che conferma la sua incapacità di intessere sane relazioni sentimentali e di reagire in maniera normale alla fine di tali relazioni, e rende urgente il presente provvedimento cautelare". Una volta arrestato, dopo le dovute formalità, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre la donna è stata notiziata del provvedimento a carico del suo ex compagno e quindi riportata alla dovuta tranquillità.