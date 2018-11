Ostia Antica: sotto casa della ex moglie con una mazza da baseball, stalker in manette

E' stato arrestato dai Carabinieri un uomo di Ostia Antica, colpevole di aver reso impossibile la vita alla sua ex moglie. A chiamare il Numero Unico per le Emergenze proprio la donna di 44 anni che già in passato aveve denunciato, per i reiterati atti persecutori, l'ex marito che si era nuovamente presentato alla sua porta.

I Carabinieri, dopo avere identificato l'uomo ed avergli intimato di allontanarsi, non credendo nelle rassicurazioni offerte da quest'ultimo, hanno deciso di rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione della donna.

L'intuizione dei militari si è rivelata corretta: poco dopo, infatti, l'uomo si è nuovamente presentato nei pressi dell’abitazione dell'ex moglie, questa volta brandendo una mazza da baseball. Lo stalker è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.