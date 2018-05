Lite a piazza Verbano: si presenta al posto di lavoro dalla ex, stalker in manette

La perseguitava da tempo. Lunedì sera ha deciso di seguirla sino al posto di lavoro attendendo che uscisse. Poi la lite animata in strada, con la successiva chiamata al 112 da parte della donna. Lo stalker, un cittadino dell'Ecuador di 37 anni, si è materializzato davanti gli occhi dell'ex compagna poco dopo le 20:30 del 14 maggio in piazza Verbano, al Quartiere Trieste.

Stalker a piazza Verbano

Intervenuti per la segnalazione di lite animata nella piazza del II Municipio, le pattuglie dei commissariati Vescovio e Salario hanno poi arrestato per stalking il 37enne. L’uomo era stato più volte denunciato dalla ex compagna. Impaurita ma illesa la donna.