Pendolare per perseguitare la ex, stalker fermato sotto casa della donna

Stalker pendolare fra la provincia di Rieti e quella di Roma. A sorprenderlo sotto casa della ex i carabinieri della stazione di Monterotondo. Il giovane, un 25enne di Fara Sabina, viaggiava dal Comune reatino e Monterotondo per minacciare una ragazza di 10 anni più grande di lui, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale terminata già da diversi mesi.

Il ragazzi si presentava ogni sera al portone della ex, iniziando ad inveire contro la stessa, sferrando calci e pugni alla porta di casa, fino ad indurre la vittima a presentarsi in caserma per timore di azioni più violente.

I militari della Stazione retina hanno, così, sorpreso lo stalker la sera successiva, quando, puntuale come un orologio svizzero, si è presentato sotto casa della ragazza per dare vita all’ennesima sceneggiata.

Il 25enne, in evidente stato di ubriachezza, ha anche opposto una strenua resistenza ai militari, fin quando, portato in caserma e avvisata l’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato.

Dopo la convalida dell’arresto, il G.I.P. del Tribunale di Tivoli lo ha posto agli arresti domiciliari con di braccialetto elettronico, per scongiurare che, violando i domiciliari, possa ritornare a Monterotondo e rendersi pericoloso per la sua ex.