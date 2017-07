Già arrestato per stalking continua a perseguitare l'ex moglie, fermato

Non è stato sufficiente essere già stato arrestato nel 2012 per atti persecutori dagli stessi agenti della Polizia di Stato del commissariato di Albano Laziale. Un 41enne di Ariccia, ha continuato a perseguitare e minacciare la sua ex compagna nonché madre dei sui figli, per convincerla a ritornare con lui. La donna impaurita dalle continue minacce e appostamenti si è rivolta ancora una volta investigatori della Squadra Anticrimine che hanno cominciato a tenere sotto controllo lo stalker.

Il racconto della vittima

La vittima ha raccontato agli agenti di essere perseguitata dal suo ex che era sempre appostato sotto casa sua per controllarne i movimenti seguendola anche sul luogo di lavoro. Pertanto a causa delle continue minacce messe in atto dall’uomo, che negli ultimi tempi si erano estese anche i suoi più stretti famigliari, aveva dovuto cambiare le sue abitudini di vita.

Aggressioni ai parenti

Dopo l'ennesimo episodio di violenza messo in atto dall'uomo nei confronti di un parente prossimo della donna i poliziotti lo hanno fermato. Infatti, aveva aggredito la sua vittima, dopo un folle inseguimento sul centralissimo corso di Albano, costringendola a fermarsi in mezzo alla strada. L'aggressore, con numerosi precedenti di polizia, è stato subito individuato dagli investigatori di Albano che stavano seguendo il caso, e nei suoi confronti è stata disposta la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare.