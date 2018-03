"Aiutate mia figlia", agenti arrivano sotto casa della ragazza e trovano lo stalker

Ha telefonato al 113 dicendo che la propria figlia si trovava barricata all’interno di un appartamento in zona Tor Carbone. Fuori dall'abitazione l’ex compagno della ragazza che, in escandescenza, stava tentando di entrare all’interno della casa. E' accaduto la notte del 12 marzo.

Stalker a Tor Carbone

Quando gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati sul posto, l’uomo identificato per un 30enne romano con vari precedenti di polizia, in evidente stato di agitazione, li ha aggrediti cercando di opporsi al controllo. Bloccato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.