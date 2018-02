Disobbedisce al divieto di avvicinamento e si rende latitante, stalker in manette

Gli era stato imposto di non avvicinare la sua vittima ma lui ha disobbedito agli ordini emanati dalla polizia di stato e ha cercato prima un contatto telefonico e poi uno fisico. Per la donna, dopo due mesi difficili, è finito un incubo.

Disobbedisce al divieto di avvicinamento e si rende irreperibile

La vicenda, almeno da un punto di vista giudiziario, è iniziata durante lo scorso mese di dicembre quando D.M.A, un uomo di 50 anni di origini campane, ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla donna. Non solo all'uomo è stato imposto di non aver nessuno contatto con la sua vittima, nemmeno telefonico. Il cinquantenne però ha disobbedito agli odini e consapevole che i suoi atteggiamenti lo avrebbero portato in carcere si è reso irreperibile.

L'arresto dopo 20 giorni di latitanza

Dopo i ripetuti tentativi da parte dell'uomo di mettersi in contatto con la donna, sia telefonicamente che almeno in due occasioni di persona, gli investigatori del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Francesco Bova, hanno inviato una dettagliata informativa in Procura ed in breve il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo si è reso irreperibile per 20 giorni ma è stato catturato grazie al lavoro degli agenti di polizia che hanno sorvegliato per giorni la vittima, arrestando lo stalker, attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.