Ghiaccio a Roma: stalattiti sotto la Tangenziale Est, Vigili del Fuoco sul posto

Stalattiti sotto la Tangenziale Est. Questa mattina, in zona piazzale Prenestino, formazioni di ghiaccio hanno coperto parte della sopraelevata. Sul posto la polizia locale e i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per togliere le lastre di ghiaccio così come avvenuto anche in via dei Prati Fiscali, al 5° piano di un palazzo, per mettere in sicurezza la zone e togliere le lastre di ghiaccio.

Gli interventi dei pompieri, soltanto oggi, sono stati circa un centinaio. Le zone interessate sono diversi quartiere della Capitale. Interventi a macchia di leopardo che hanno visto anche la verifica di cornicioni e la rottura di condotte idriche poste nei terrazzi e giardini privati. Ghiacciati anche molti marciapiedi. Con le scuole riaperte oggi in città è tornato, poi, il pienone in strada degli automobilisti, con code in diversi punti della Capitale.