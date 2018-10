Stadio Roma: Parnasi ascoltato 5 ore dai Pm, spunta una casa in comodato d'uso ad un politico

Nuovo interrogatorio per Luca Parnasi, il manager arrestato nei mesi scorsi nell’ambito di una inchiesta della Procura di Roma sullo stadio di Tor di Valle (qui la notizia). Il manager in completo blue è stato accompagnato negli uffici di piazzale Clodio dai suoi legali. Quello di martedì 2 ottobre è il quarto incontro con gli inquirenti. Parnasi è sottoposto da diversi mesi agli arresti domiciliari. L’atto istruttorio è durato quasi cinque ore.

Interrogatorio Luca Parnasi

Uno dei principali argomenti trattati sarebbe quello inerente una casa data in comodato d’uso ad un esponente politico locale. Parnasi avrebbe, inoltre, indicato una alta funzionaria della soprintendenza da cui avrebbe ricevuto inviti e pressioni per far lavorare alcuni amici della donna.

Casa in comodato d'uso ad un politico

Secondo quanto si è appreso poi il pm Barbara Zuin ed i carabinieri non hanno sollecitato Parnasi sulla tranche d’inchiesta che riguarda il finanziamento alla politica e in particolare il rapporto con i tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Fabio Centemero, finiti nel registro degli indagati.