Stadio Olimpico come un suq: camion bar abusivi, bagarini e parcheggiatori. Multe e sequestri

Lo stadio Olimpico come un suq. Chioschi e camion bar con lavoratori "in nero", ma anche bagarini, parcheggiatori e commercianti abusivi. E' quanto emerso da un'indagine della Polizia di Stato, Divisione Amministrativa diretta da Carlo Musti che ha svolto numerosi e mirati controlli nell'area del Foro Italico.

Sono stati controllati, insieme con la collaborazione del personale della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'Ispettorato del lavoro, la totalità degli esercizi commerciali (chioschi e camion bar), che insistono sul perimetro dello stadio. Sono state rilevate sanzioni amministrative, circa la conservazione, la mancata tracciabilità degli alimenti, nonché per l'occupazione abusiva del suolo pubblico.

In tre esercizi commerciali, posti sotto controllo ispettivo, è stata accertata la presenza di oltre il 20% dei lavoratori impiegati in nero, pertanto, è stato notificato il provvedimento di chiusura degli esercizi e sono stati sanzionati i titolari per un importo di euro 1500 euro a lavoratore, oltre alla regolarizzazione degli stessi per un importo di circa 7mila euro a lavoratore.

Inoltre, uno dei gestori è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente, per aver contravvenuto al provvedimento relativo alla somministrazione di bevande alcooliche.

Da ulteriori controlli, effettuati all’esterno dell’impianto sportivo, al fine di contrastare il fenomeno del "bagarinaggio", dei parcheggiatori e dell’abusivismo commerciale, gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 70mila euro euro e sequestrate amministrativamente circa 2mila tra lattine e alcoolici e circa 600 pezzi tra gadget e sciarpe con marchio contraffatto.