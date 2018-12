Pedone passa con il rosso, fermato dagli agenti li spintona e sputa contro una vigilessa

Ha sputato contro una vigilessa ed ha poi aggredito e spintonato l'agente che era in servizio con lei. Protagonista in negativo un italiano di 42 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dopo un tentativo di aggressione sul Lungotevere in Augusta, a due passi dall'Ara Pacis, ai danni della pattuglia dei 'caschi bianchi' impegnata in un servizio di polizia stradale.

L’uomo, intorno alle 9.00 di venerdì 21 dicembre, ha attraversato a piedi il lungotevere, all’altezza di Ponte Cavour, mentre il semaforo pedonale segnava luce rossa, mettendo a rischio anche l’incolumità di un motociclista che stava passando in quel momento.

Quando gli agenti, in servizio di viabilità nella zona, si sono avvicinati e gli hanno chiesto i documenti per identificarlo, l’uomo ha perso improvvisamente il controllo ed ha iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi nei loro confronti, tentando di aggredire una funzionaria. Poi ha spintonato l'agente ed ha sputato contro la vigilessa.

A questo punto è stato bloccato e arrestato per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'aggressione ha trovato il commento di Virginia Raggi che su twitter scrive: "Inaccettabile aggressione a una vigilessa. Spinte e sputi per aver fatto rispettare le regole. La mia vicinanza a lei e alla @PLRomaCapitale".

"Il Comandante del Corpo, Antonio Di Maggio, esprime solidarietà nei confronti dei colleghi che, nel compimento del loro dovere, sono stati oggetto di insulti ed aggressione solo perché impegnati a far rispettare le regole. Un ringraziamento alla Sindaca Virginia Raggi che, come sempre, si dimostra un Sindaco attento e vicino al Corpo ed ai suoi agentiì".