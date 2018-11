Prova a rapinare l'incasso al tabaccaio, messo in fuga con lo spray al peperoncino

Quando la polizia lo ha fermato aveva gli occhi arrossati ed ancora lacrimanti. A finire in manette un rapinatore romano di 29 anni che poco prima aveva provato a rubare l'incasso al titolare di un tabacchi di Testaccio. Il commerciante aveva però con sé dello spray al peperoncino con il quale ha messo fuori uso il malvivente.

Il tentativo di rapina è avvenuto intorno alle 20:00 di sabato 17 novembre in un sali e tabacchi di via Marmorata. Qui il rapinatore, dopo aver atteso la chiusura del negozio, si è avvicinato al tabaccaio, lo ha aggredito alle spalle ed ha provato a rapinarlo del denaro che aveva con sé.

Il rapinatore non aveva però fatto i conti con la reazione dell'uomo, che ha estratto dalle tasche dello spray urticante e glielo ha spruzzato al volto, costringendolo alla fuga con le lacrime agli occhi. Allertata la polizia il malvivente è stato bloccato poco dopo da una pattuglia del Reparto Volanti. Accompagnato prima in ospedale e poi negli uffici del commissariato Celio è stato quindi arrestato per "tentata rapina".