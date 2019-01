Il giallo del ragazzo caduto dal muretto del Colosseo a Capodanno: indagato un 24enne

Forse è stato spinto, volontariamente, al termine di una lite. La Polizia Locale di Roma Capitale sta cercando di far luce sull'episodio in cui, un messicano 28enne, è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dal muretto sulla strada che porta al Colosseo, in via di San Gregorio (qui la notizia completa) e ha iscritto nel registro degli indagati un 24enne macedone.

I fatti sono avvenuti poco dopo l'una di notte del 1 gennaio. Il messicano, un traduttore che vive a Bologna, era arrivato a Roma per festeggiare Capodanno, ora è ricoverato all'ospedale San Giovanni dove è stato portato in codice rosso.

Dell'episodio è stata informata anche l'Ambasciata messicana che ha rintracciato i parenti del 28enne, subito arrivati a Roma. Gli agenti stanno indagando per ricostruire, hanno ascoltato gli amici del giovane e la coinquilina del ragazzo. Secondo quanto emerso il gruppo aveva cenato insieme per poi dirigersi a piedi verso un noto locale gay della zona del Colosseo.

Qui il messicano avrebbe conosciuto il 24enne macedone che sarebbe stato l'ultimo a vederlo prima della caduta dal muretto di via di San Gregorio. Secondo chi indaga i due si sarebbero allontanati insieme e dopo una lite, i cui motivi sarebbero ancora da appurare, il macedone avrebbe spinto il messicano giù da un'altezza di 5 metri.

Il 24enne, rintracciato dalla Polizia Locale, è stato interrogato. Ora è finito nel registro degli indagati nel fascicolo per "lesioni gravissime" e "omissione di soccorso". Il messicano, la cui prognosi non è stata ancora sciolta, è fuori pericolo di vita. Presto sarà ascoltato, gli agenti vogliono sentire la sua verità.