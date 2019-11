Spinge la moglie giù dal balcone del terzo piano, salvata da una tenda

E' stata spinta giù dal balcone del terzo piano dal marito al culmine dell'ennesima lite familiare. A salvarla il tendone di un locale che si trovava sulla traiettoria della caduta. Il tentato omicidio è avvenuto nella zona di Acilia, il marito violento è stato poi arrestato dalla polizia.

In particolare la richiesta di soccorso per una donna precipitata in strada è arrivata poco prima delle 5:00 di martedì 12 novembre. Ferita gravemente la donna, una 46enne, è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel territorio del X Municipio sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Lido di Polizia, allertati da un vicino di casa. Fermato il marito violento, un 43enne, lo stesso è stato arrestato per "tentato omicidio".