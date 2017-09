Spinaceto, incendio nella notte: in fiamme la palestra del liceo

Incendio nel cuore della notte a Spinaceto. Ad andare in fiamme la palestra del Liceo Scientifico e Linguistico Ettore Majoarana, in via Carlo Avolio.

Spinaceto: incendio al liceo Majorana

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco alle ore 3. Il personale, dopo aver indossato le protezioni individuali, ha iniziato l'opera di spegnimento dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme in altri locali dell'istituto.

Incendio al liceo Majorana: verifiche in corso

Non ci sono persone ferite o intossicati. Sul posto è arrivata l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.