Spinaceto: fermato con l'auto in contromano a forte velocità, nascondeva droga

Viaggiava contromano, a forte velocità, in via Eroi di Rodi a Spinaceto. Una serie di manovre che hanno attirato l'attenzione dei Carabinieri della Stazione di Tor de' Cenci che hanno prima fermato e poi arrestato un giovane di 23 anni.

I militari, insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di controllare chi fosse alla guida dell'auto. All’interno della macchina, un’utilitaria di piccola cilindrata, un giovane e, sul sedile posteriore destro una busta di plastica con all’interno 60 grammi di marijuana, in parte già divise in dosi pronte per essere vendute, un bilancino di precisione, il materiale per confezionare le dosi e la somma di 40 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, il 23enne romano si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.