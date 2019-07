Sperlonga, cade durante arrampicata: 21enne romana soccorsa in eliambulanza

E' stata portata in elicottero in ospedale una 21enne di Roma caduta per alcuni metri durante un'arrampicata su una falesia a Sperlonga. A salvalra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio.

Sul posto per soccorrere la giovane è giunto il personale sanitario del 118, una squadra del Soccorso Alpino proveniente dalla stazione di Cassino e l'eliambulanza della Regione Lazio. Il recupero dell'infortunata - dopo le prime cure prestate dal personale sanitario - è avvenuto tramite verricello con il coordinamento delle operazioni effettuate dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino coadiuvato dalla squadra di terra.

La ragazza è stata elitrasportata in codice giallo all'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. Sul posto, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri.In pochi giorni è il terzo intervento per gli operatori del Soccorso Alpino laziale: venerdì e sabato scorso due persone sono state recuperate in provincia di Roma a Monte Livata e sul Monte Gennaro dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione.