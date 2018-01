VIDEO | Spelacchio, spente le luci. La festa rovinata dalla pioggia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cerimonia per lo spegnimento dell'albero più famoso del mondo. Alle 22 la sua rimozione definitiva

Ci ha pensato la pioggia a rovinare la festa per lo spegnimento di Spelacchio. L'albero di Natale della Capitale è stato "spento" poco dopo le 19, al termine di una cerimonia lampo, con dichiarazioni di rito dell'assessora Montanari. Colpa di uno scroscio di pioggia che ha rovinato i piani.

Ieri Pinuccia Montanari, assessora all'ambiente diventata strenuo baluardo di Spelacchio, in un video ha spiegato che ne sarà di lui. "Ricaveremo dall'albero una baby little home. Una piccola casa di legno per le mamme che vogliono allattare e che hanno bisogno di uno spazio per poter fare tutte quelle attività importanti". Sempre da Spelacchio verranno ricavati gadget come "occhiali in legno e penne". "E' un albero straordinario di 80 anni", ha spiegato la Montanari, "certificato ambientalmente. E' un esempio concreto di economia circolare e di riuso creativo. Tutto questo per noi rappresenta un segno di un impegno per l'ambiente".

Martedì Raggi aveva spiegato che "con il passare dei giorni ‘Spelacchio’ si è conquistato la simpatia e l’affetto della stragrande maggioranza delle persone. Ora avrà una nuova vita - dichiara Raggi - vogliamo fare di questa star internazionale un esempio concreto di riuso creativo, perché tutto può tornare a nuova vita. Un modo concreto per dimostrare al mondo ch