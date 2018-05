Faida tra famiglie rom: altre tre denunce per la spedizione punitiva alla baraccopoli

Ci sono altri tre denunciati per la spedizione punitiva che avvenne la notte dello scorso 17 maggio a Tivoli Terme. Sono stati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tivoli e della Stazione di Tivoli Terme, a conclusione di un'attività d'indagine a denunciare tre uomini di 30, 27 e 34 anni, tutti di etnia rom, ritenuti responsabili di aver partecipato attivamente alla rissa consumata in una baraccopoli di strada dei Bagni Vecchi. Durante la colluttazione, i 3 servendosi di bastoni e mazze ferrate, hanno causato delle lesioni personali ad alcuni appartenenti ad altre famiglie di nomadi rivali.

Spedizione punitiva a Bagni di Tivoli

Oltre a loro erano state cinque le persone già arrestate dai militari dell'Arma (quattro uomini di etnia rom ed uno di nazionalità italiana) fermati poiché, in concorso tra loro e nel cuore della notte, per vendicarsi di uno "sgarro" precedentemente subito, avevano condotto un vero e proprio raid punitivo a Bagni di Tivoli, dove dimorava un’altra famiglia sempre di etnia rom.

Faida tra famiglie in strada dei Bagni Vecchi

Nel corso della spedizione punitiva gli aggressori danneggiarono con mazze e bastoni due roulotte ed una Volkswagen Golf e poi appiccarono il fuoco con la benzina ad un container poi completamente distrutto dalle fiamme. Il raid punitivo, inoltre, non si fermava ai violenti danneggiamenti alle auto ma investiva anche l’incolumità fisica di una delle persone che abitava in quella via, poi costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata picchiata con un bastone. A distanza di meno di una settimana gli investigatori hanno chiuso il cerchio attorno ai responsabili delle violenze.