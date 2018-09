Guardia giurata si chiude in auto e si spara con la pistola

Ha posteggiato l'auto in una strada senza uscita, poi ha impugnato la pistola in dotazione e si è sparato un colpo sopra la spalla. A squarciare il silenzio dell'ora di pranzo nella zona di Fontana Candida-Villa Verde una guardia giurata particolare. E' accaduto intorno alle 13:00 di oggi 11 settembre.

Sparo a Fontana Candida

Esploso il colpo di pistola, diverse sono state le chiamate al 112, con i residenti del quartiere residenziale della periferia est della Capitale allarmati dall'inequivocabile rumore di arma da fuoco. Immedati sono scattati i soccorsi con l'arrivo sul posto dell'ambulanza e degli agenti di polizia. Arrivati nella strada indicata dalle telefonate degli abitanti della zona, i poliziotti hanno trovato un'auto parcheggiata in una strada senza uscita. All'interno della stessa una guardia giurata particolare, ferita e con una copiosa perdita di sangue fra la spalla ed il collo.

Ferito trasportato in ospedale

Affidato alle cure del personale del 118 l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. In gravi condizioni il vigilantes non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto riferito agli investigatori l'uomo si sarebbe sparato dopo aver avuto un acceso diverbio con un familiare. Accetrtamenti in corso da parte degli agenti di polizia del commissariato Casilino Nuovo.