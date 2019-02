Viale della Serenissima: sparano contro auto e rapinano il denaro della sala slot

Hanno sparato un colpo di pistola contro lo sportello dell'auto che stava trasportando il denaro appena prelevato da una sala slot. Gli attimi di paura sono stati vissuti in pieno giorno, alle 11:20 del mattino di giovedì 14 febbraio, in viale della Serenissima dove i due banditi sono poi fuggiti con circa 4mila euro in contanti rapinato al 'portavalori'.

La rapina si è consumata all'altezza del civico 131 del viale del Collatino che collega la via Tiburtina alla via Prenestina. Nel mirino dei due banditi una vettura che aveva appena preso l'incasso della sala slot per depositarlo in un istituto bancario. L'auto è stata poi affiancata dallo scooter con a bordo due rapinatori armati di pistola. Poi lo sparo, contro lo sportello lato guidatore.

Bloccata la macchina i due malviventi si sono fatti consegnare 4mila euro in contante e si sono dileguati a bordo dello scooter facendo perdere le proprie tracce. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara, che indagano sull'accaduto. Sul posto anche la polizia scientifica.