Spari a Centocelle: entra in un bar e spara, ferito un uomo

Attimi di paura, oggi 13 aprile, a Centocelle. Un uomo armato di pistola, intorno alle 9:05, è entrato nel bar Pascià sparando, per due volte, ad un rivale e mettendo in fuga così gli avventori del locale in viale Palmiro Togliatti 704. La vittima è stata colpita alla spalla sinistra per poi cadere sul pavimento sanguinante.

Immediato l'allarme. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia del Commissariato Prenestino che, dopo un breve servizio di pattugliamento, hanno fermato un uomo ma non è ancora chiaro se si tratta di colui che ha sparato. Il ferito, invece, è stato portato all'ospedale Vannini in codice giallo.

Ad indagare sulla vicenda la Polizia che, con il personale della Scientifica sul posto, ha fin da subito eseguito i rilievi del caso. Ancora da chiarire l'esatta di dinamica dell'accaduto e le motivazioni che hanno portato l'uomo a sparare al rivale in piena mattina. Secondo le prime testimonianze raccolte l'aggressore non sarebbe un volto noto in zona. Nessuna pista è esclusa.