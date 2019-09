Spari alla Marranella: esplosi tre colpi di pistola contro il portone di un palazzo

Tre colpi di pistola in pieno giorno. E' accaduto stamattina quando un uomo ha sparato con una pistola contro il portone di ingresso di una palazzina di via della Marranella, nell'omonimo quartiere della periferia est della Capitale.

La segnalazione alle forze dell'ordine intorno alle 10:30 di lunedì 2 settembre quando diversi cittadini hanno segnalato degli spari in via della Marranella. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia del Commissariato Porta Maggiore hanno trovato il vetro del portone preso di mira infranto ed in terra tre bossoli di pistola.

Ascoltati alcuni testimoni questi hanno riferti che a sparara sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter. Con il casco in testa avrebbe fermato il due ruote all'altezza del portone di via della Marranella, poi avrebbe estratto una pistola ed avrebbe sparato tre colpi in rapida successione. Quindi la fuga a bordo del motorino.

A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

Cominciate le ricerce dell'aggressore, lo stesso si è poi costitutio poco dopo al commissariato Appio della Polizia di Stato. A sparare un uomo di 34 anni. Secondo quanto riferito agli investigatori lo stesso avrebbe esploso i tre colpi contro l'abitazione dove viveva l'ex compagna in quanto la stessa, secondo quanto riferito dal 34enne ai poliziotti, non gli avrebbe permesso di vedere i figli.

Ritrovata l'arma utilizzata per esplodere i tre colpi, l'arma è stata sequestrata mentre la posizione dell'uomo è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.