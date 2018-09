Sparatoria in via Casilina: panico tra i residenti, un ferito

Sparatoria a Roma, oggi 3 settembre. E' successo in via Casilina. Quando, dalle 12, sono arrivate al Numero Unico delle Emergenze molteplici segnalazioni di colpi d'arma da fuoco. Chiamate, giunte alle forze dell'ordine, da svariati quartieri che vanno dal Pigneto, a San Giovanni fino a Torre Maura.

La prima, infatti, è giunta all'altezza del civico 40 di via Casilina. Un'altra dal civico 1026, distante 6,500 chilometri dalla prima segnalazione. Una distanza lunga, difficile da percorrere a piedi in circostanze del genere. A tingere di giallo la vicenda anche un ferito arrivato al Policlinico Casilino a bordo di una Smart che non presenza fori da proiettile. Sul sedile tracce di sangue, proprio del conducente dall'auto.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia Casilina. I militari, che piantonano il ferito all'ospedale, hanno fatto partire le indagini, senza escludere nessuna pista, e presto ascolteranno il ferito. Sul posto anche il Nucleo Operativo di via in Selci per i rilievi scientifici e alla ricerca anche dei bossoli esplosi dalle armi fumanti.

In corso accertamenti anche per capire se ci sono altre persone rimaste ferite nella sparatoria. Ieri, nella notte tra il 2 e il 3 settembre in via Camillo Manfroni, a Torpignattara, un ragazzo di 31 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco (qui la notizia). Da capire se i due episodi sono collegati tra loro. Anche in questo caso le indagini vertono a 360 gradi: dal mondo della droga, al regolamento dei conti.