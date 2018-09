Sparatoria a Torre Maura: arrestati padre, figlio e dipendente di un'officina specializzata

Sono stati arrestate le prime tre persone a seguito della sparatoria avvenuto all'altezza dei civico 1062 in via Casilina, a Torre Maura, intorno alle 11:45 circa di lunedì 3 settembre.

A seguito delle complesse indagini, tuttora in corso, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina con l'ausilio della 7^ Sezione Rilievi Tecnici del Nucleo Investigativo di Via In Selci, questa notte, hanno fermato tre uomini accusati, a vario titolo, di "tentato omicidio" e "detenzione illegale di armi".

Sparatoria Torre Maura: tre arresti

In manette sono finiti l'uomo 52enne, ferito da un colpo d'arma da fuoco che aveva raggiunto a bordo di una Smart il Policlinico Casilino, il figlio e un dipendente dell'officina specializzata che lavora come assistenza tecnica e ricambio gomme.

L'uomo di 52 anni, incensurato, come confermato della indgaini dei militari aveva nella sua disponibilità una pistola che ha utilizzato per fare fuoco all'interno del negozio del figlio 23enne anche lui arrestato insieme ad un dipendente, 33enne. I due, dopo la sparatoria, avevano preso l'arma e tentato di nasconderla.



La pistola utilizzata dal 52enne, infatti, nel corso di una perquisizione è stata ritrovata dai Carabinieri della Compagnia Casilina in un magazzino del negozio.

La lite, poi gli spari in via Casilina

All'origine dei fatti, una lite all'interno del negozio tra due uomini e i membri dell'officina specializzata. Quindi gli spari da parte del 52enne. Dopo di che gli animi si sono surriscaldati. C'è stata una reazione, con un'aggressione fisica e la fuga in via Casilina. Qui un'altra sparatoria, con una seconda pistola usata dai due uomini entrati in precedenza nel gommista di Torre Maura. Ad avere la peggio il 52enne, ferito al braccio.

I Carabinieri indagano sul far west a Torre Maura

Il 52enne si trova al momento piantonato presso il pronto soccorso del Policlinico Casilino dov'è ricoverato. Gli altri due arrestati sono stati portati a Regina Coeli.



Le indagini dei Carabinieri della Compagnia Casilina proseguono per identificare le altre persone coinvolte nei fatti, responsabili dell'aggressione e dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I due sarebbero fuggiti nascondendosi tra i banchi del vicino mercato di via delle Rondini.