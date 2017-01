Spari al veglione di capodanno: addetto alla security litiga con due persone e apre il fuoco

Doveva garantire la sicurezza degli avventori del veglione invece ha preso una pistola ed ha sparato quattro colpi di arma da fuoco. L'alba di paura è stata vissuta in un ristorante in zona Anagnina dopo che un 32enne romano ha iniziato a discutere animatamente con due clienti. A cercare di risolvere la situazione l'organizzatore dell'evento che ha tentato in tutti i modi di calmare ed allontanare l'addetto alla sicurezza del locale. Poi gli spari e la fuga del giovane a bordo della sua automobile. E' accaduto all'alba dell'1 gennaio.

PISTOLA IN AUTO - In particolare l'uomo, forse anche a causa dell'alcol, dopo aver litigato con i due clienti, invece di andarsene, si è diretto verso la sua auto, ha aperto il cofano ed ha tirato fuori una pistola, regolarmente detenuta. Poi ha fatto fuoco, sparando un primo colpo in aria, poi, due colpi all’indirizzo dei due avventori ed un quarto ancora in aria.

FUGA IN AUTO - Esplosi i quattro colpi di pistola l'addetto alla security si è messo quindi alla guida della sua vettura ed è scappato. Dalla targa dell'automobile e dalle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del fuggitivo, mettendosi sulle sue tracce. Al termine della battuta, subito effettuata nella zona, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo sulla via Anagnina.

POSITIVO ALL'ALCOL TEST - Sottoposto ad alcol-test, è risultato positivo. Condotto negli uffici del Commissariato Tuscolano, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per rispondere di tentato omicidio, minacce gravi e lesioni aggravate. Ritirato il porto d’armi.