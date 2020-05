Spari nella notte per fermare uno spacciatore in fuga

Spari nella notte dove la polizia ha esploso dei colpi di pistola in aria per fermare uno spacciatore in fuga. La notte movimentata a Valmontone, fra le campagne di Colle San Giovanni, strada sterrata che porta alla vicina Artena. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

In particolare sono stati gli uomini del commissariato di Colleferro a sorprendere uno spacciatore di origine africana mentre era nel pieno dell’attività. L’uomo, da quello che si apprende dalle prime sommarie ricostruzioni, vistosi scoperto si è dato alla fuga prima in auto lungo delle strade sterrate e poi a piedi una volta vistosi bloccato.

I poliziotti a questo punto hanno sparato in aria alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio, uditi da alcuni abitanti della zona, prima di raggiungere e bloccare il fuggitivo che nel frattempo aveva provato a disfarsi della droga gettandola a terra. L’uomo è stato quindi arrestato ed identificato ed è in attesa di giudizio.