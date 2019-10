Colpi di fucile contro un'abitazione, fermato un uomo al Trullo

Lo hanno trovato al Trullo gli agenti del commissariato Colombo di polizia. Si tratta di un uomo, fermato dagli investigatori in relazione ai colpi di fucile esplosi domenica sera contro un'abitazione in zona Colle del Sole - Magliana Vecchia.

Secondo quanto si apprende l'uomo è stato fermato dalla polizia in via del Monte delle Capre, poco distante da via Bosco degli Arvali, da dove poco dopo le 21:00 del 6 ottobre, sono arrivate al NUE 112 decine di telefonate che indicavano l'esplosione "di colpi di arma da fuoco da parte di un uomo con un cane di grossa taglia al guinzaglio". Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un bossolo di una cartuccia calibro 12.

Poche ore prima, nella stessa palazzina contro la quale sono stati esplosi i colpi di fucile, c'era stata una violenta lite fra conviventi con un precedente intervento delle forze dell'ordine. In serata gli spari. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce, l'uomo coinvolto nella discussione alcune ore prima lite è stato fermato nella mattinata di oggi 7 ottobre dalle forze dell'ordine.

Accompagnato negli uffici di polizia del commissariato San Paolo di Polizia la sua posizione è ora la vaglio dell'Autorità Giudiziaria.